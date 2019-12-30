Группа рецидивистов устроила "кровавую драму" на улице Кржижановского

Подозреваемых задержали, одного из них заключили под стражу до 25 марта.

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу одного из задержанных ранее мужчин, которого обвиняют в похищении и убийстве человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, трое мужчин вступили в преступный сговор с целью похищения человека для возврата имущества, а именно телефона Samsung. В период с 12 до 16 часов 26 января они подъехали к дому №5/4 на улице Кржижановского на арендованном автомобиле марки Renault Kaptur. Пройдя во вторую парадную, злоумышленники напали на жертву и нанесли многочисленные удары. После этого обессиленного мужчину затолкали в багажник авто и вывезли к берегу реки Охта. Вытащив из машины потерпевшего, похитители продолжили жестоко его избивать до тех пор, пока он не скончался от полученных травм.

Подозреваемых задержали на месте преступления. В полицию обратилась петербурженка, которая случайно стала свидетельницей похищения. Выяснилось, что задержанные были ранее судимы. Одного из них заключили под стражу до 25 марта 2020 года.

Ранее мы писали, что петербуржца жестоко избили в подземном переходе.

Фото: Piter.TV