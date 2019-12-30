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Петербуржца жестоко избили в подземном переходе
Сегодня, 11:40
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arteliseev

Петербуржца жестоко избили в подземном переходе

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Пострадавший доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, минувшей ночью, 26 января в полицию Невского района Петербурга поступил звонок с сообщением о госпитализации мужчины 1965-ого года рождения.

По предварительной информации, пострадавший находился в тяжелой степени алкогольного опьянения. 

Карета скорой помощи забрала мужчину с улицы Дыбенко. Пострадавшего избил неизвестный на пересечении улиц Седова и Ивановской в подземном пешеходном переходе. Вероятно, этому предшествовал конфликт.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы сообщили, что безработный до смерти избил знакомую в квартире на Просвещения.

Фото: Pixabay

Теги: избиение
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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