Петербуржца жестоко избили в подземном переходе

Пострадавший доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, минувшей ночью, 26 января в полицию Невского района Петербурга поступил звонок с сообщением о госпитализации мужчины 1965-ого года рождения.

По предварительной информации, пострадавший находился в тяжелой степени алкогольного опьянения.

Карета скорой помощи забрала мужчину с улицы Дыбенко. Пострадавшего избил неизвестный на пересечении улиц Седова и Ивановской в подземном пешеходном переходе. Вероятно, этому предшествовал конфликт.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы сообщили, что безработный до смерти избил знакомую в квартире на Просвещения.

Фото: Pixabay