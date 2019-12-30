Петербуржца жестоко избили в подземном переходе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, минувшей ночью, 26 января в полицию Невского района Петербурга поступил звонок с сообщением о госпитализации мужчины 1965-ого года рождения.
По предварительной информации, пострадавший находился в тяжелой степени алкогольного опьянения.
Карета скорой помощи забрала мужчину с улицы Дыбенко. Пострадавшего избил неизвестный на пересечении улиц Седова и Ивановской в подземном пешеходном переходе. Вероятно, этому предшествовал конфликт.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
Ранее мы сообщили, что безработный до смерти избил знакомую в квартире на Просвещения.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )