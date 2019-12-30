Безработный до смерти избил знакомую в квартире на Просвещения

На теле погибшей обнаружили многочисленные травмы.

Во вторник, 21 января, в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о мертвой женщине, которую обнаружили в квартире дома №20/25 на проспекте Просвещения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Звонок поступил на пульт дежурного в 15:35. На теле погибшей зафиксировали многочисленные повреждения. У нее диагностировали тупую травму головы, груди, живота и множественные двусторонние переломы ребер. Выяснилось, что покойная 1989 года рождения пришла в гости к знакомому.

По подозрению в совершении преступления задержали безработного мужчину 1985 года рождения. Сотрудники уголовного розыска обнаружили его в квартире дома №6/1 по улице Хошимина.

В настоящий момент ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV