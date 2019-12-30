На Народного Ополчения пьяный водитель во время задержания избил полицейского

В его отношении возбудили уголовное дело.

В ночь на 19 января у дома 26 по проспекту Народного Ополчения наряд ДПС остановил автомобиль "Джип Гранд Чероки", за рулем которого находился 36-летний неработающий мужчина. У автомобилиста имелись явные признаки алкогольного опьянения. Во время отстранения от управления транспортным средством гражданин нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили в его отношении протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также водитель теперь находится под подпиской о невыезде.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, нанесшего телесные повреждения полицейскому.

В ДТП на трассе "Лодейное поле-Вытегра" подозревается сотрудник полиции.

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