В ДТП на трассе "Лодейное поле-Вытегра" подозревается сотрудник полиции

Столкнулись "Лада Приора" и "Лансер". Погиб мужчина.

По информации пресс-службы УГИБДД по СПб и ЛО, вечером 18 января произошло лобовое столкновение "Лады Приоры" и "Митсубиси Лансера". Пассажир отечественного авто скончался на месте происшествия. Водители автомобилей госпитализированы.

Как сообщает СК по Ленинградской области, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району, управляя "Лансером", двигался в сторону Лодейного поля, нарушил правила движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой".

Сотрудник ДПС высказал свою версию случившегося, позже выяснилось, что подозреваемый исказил обстоятельства аварии. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что момент ДТП на перекрестке Лермонтовского и Садовой попал на видео.

Фото: lenobl.sledcom.ru