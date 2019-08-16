Росстат: россияне стали меньше есть картошки и больше фруктов

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет.

Специалисты Росстата выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, по сравнению с 1980 годом, в России стали употреблять в два раза меньше картофеля. Если в 1980 употребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, то в 2018 эта цифра упала до 59. В это же время люди стали больше есть ягод и фруктов – с 35 до 74 килограммов

Также эксперты увидели положительную динамику в употреблении рыбопродуктов, рыбы, овощей и мяса. Потребление сладостей, сахара, макарон снизилось. Беспокойство специалистов вызывается потребление молочных продуктов. Цифра упала с 390 до 266 килограммов в год.

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Видео: YouTube/ Serious Eats

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