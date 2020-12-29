Предприниматель незаконно продавал обувь с логотипами известных брендов в Невском районе

Покупателю предлагались более 200 пар обуви.

Предприниматель нанес ущерб 1,8 млн рублей правообладателю бренда за то, что торговал контрафактной обувью с логотипами известных компаний. Обувь продавалась в одном из торговых центров в Невском районе, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Нарушителя выявили в ходе рейдовых мероприятий. Мужчина продавал более 200 пар спортивной обуви с логотипами известных европейских брендов. 26-летний индивидуальный предприниматель делал это на протяжении года. Своими действиями он нанес ущерб правообладателю бренда.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее петербургских продавцов игрушек массово осудили за продажу контрафакта.

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