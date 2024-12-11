Предприниматель из Удмуртии похитил 166 млн рублей под видом строительства

Мужчина обманул не менее 50 человек.

Российские правоохранительные органы из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также уголовного розыска задержали на территории Удмуртии 35-летнего предпринимателя. Руководитель местной компании подозревается в мошенничестве под предлогом строительства жилых домов. В социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что согласно предварительным сведениям, общий материальный ущерб от действий злоумышленника превышает 166 миллионов рублей. Жертвами обмана стали 50 человек. Эти люди в период с начала 2023 года по декабрь 2024 года заключили с бизнесменом контракты на возведение малоэтажных зданий, а также внесли денежные средства. Однако в реальности коммерсант свои обязательства не выполнил.

В Ижевске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

Во время проведения оперативных мероприятий полицейскими была изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника и другие доказательства преступлений.

Ослепил перцовкой и отнял сумку с пятью миллионами: пойман грабитель, напавший на женщину в Нижнем Новгороде.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк