Ослепил перцовкой и отнял сумку с пятью миллионами: пойман грабитель, напавший на женщину в Нижнем Новгороде

Мужчина пытался скрыться от преследования в Москве.

Российские правоохранительные органы раскрыли разбой с ущербом в пять миллионов рублей. Известно, чо преступление было совершено в декабре 2024 года в одном из подъездов многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Злоумышленник напал на 52-летнюю женщину. Он распылил в лицо жертве содержимое перцового баллончика, а затем отобрал у нее крупную сумму денег, находившуюся в сумке. Позже оперативники установили, что подозреваемый около месяца наблюдал за потенциальной жертвой, следил за маршрутами ее передвижения. Он выбрал момент для преступления, когда местная жительница возвращалась из обменного пункта.

Фигурантом расследования оказался 45-летний житель областного центра. После совершения преступления мужчина попытался скрыться на территории Москвы, однако был пойман сотрудниками полиции из уголовного розыска и силами Росгвади. Подозреваемый ранее был судим по статье за незаконный оборот наркотиков. В текущий момент он признался в содеянном. Мужчина объяснил, что успел потратить денежные средства. По факту произошедшего ведется дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Мужчина заключён под стражу. Полиция проверяет причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям, зафиксированным на территории региона.

В ходе миграционного рейда в двух районах Петербурга задержаны более 100 иностранцев.

Фото и видео: МВД Медиа