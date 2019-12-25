Предприниматель из Луги помогает российским военным поставками машин

Также Евгений Голуб собирает гуманитарную помощь для солдат и беженцев.

Бизнесмен из Ленобласти Евгений Голуб занимается тюнингом отечественных автомобилей, которые затем направляются российским военнослужащим в зону СВО. О том, как зародилась идея преобразовать обычную "Ниву" в пикап, автор идеи рассказал spb.aif.ru.

Евгений Голуб родом из Луги. У предпринимателя военное образование: кроме того, он является лидером общественного объединения "Своих не бросаем", помогая армия ДНР и ЛНР с 2014 года. С начала СВО приступил к сбору гуманитарной помощи для солдат и беженцев. Во время посещения ДНР весной 2022 года, командиры сообщили бизнесмену о нехватке пикапов, которые могли бы обеспечить быстрое перемещение бойцов. Уже в Ленобласти Голуб попытался решить проблему поиском подержанных машин, но они оказались слишком дорогими. Тогда и было принято решение взять маневренную "Ниву" для проведения тюнинга.

Первыое авто было найдено с помощью популярного сервиса объявлений: средства на него передали неравнодушные жители 47-ого региона. Для приспособления "Нивы" к боевым задачам Евгений с приятелями провели несколько дней за работой в ангаре. Они полностью преобразовали крышу авто и выкрасили её в зелёный цвет.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга передали бойцам батальона "Аврора" дополнительное снаряжение.

Фото: Личный архив Евгения Голуба