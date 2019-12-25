Предполетный досмотр в Пулково сократили до получаса

В аэропорту начал функционировать интегрированный центр, который управляет потоками транспорта и процессами предполетного обслуживания.

В аэропорту Пулково начал функционировать интегрированный центр, который управляет потоками транспорта и процессами предполетного обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Путь пассажиров от въезда в аэропорт до зоны вылета стал более комфортным и занимает теперь всего полчаса, отмечают в ведомстве. Генеральный директор Леонид Сергеев подчеркнул, что благодаря данному центру время, необходимое для прохождения предполетных формальностей, уменьшилось с 1,5 часов до 30 минут, а для пассажиров бизнес-класса – до 13 минут.

В новом подразделении работают семь диспетчеров, которые контролируют потоки в зонах регистрации, досмотра, на стойке информации и на пунктах входа и выхода из аэропорта. При необходимости сотрудники могут быть перераспределены. Пассажирам помогают агенты по гостеприимству, которые предоставляют информацию и координируют действия. Особое внимание уделяется семьям с детьми: для них открыта отдельная стойка регистрации №33.

Собственная система видеонаблюдения анализирует время ожидания в очередях. Отметим, что Пулково стал первым аэропортом в мире, внедрившим подобный центр управления потоками.

Ранее мы сообщили о том, что самый быстрый в РФ трансфер запустили в Пулково.

Фото: пресс-служба "Воздушные ворота Северной столицы"