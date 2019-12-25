Предполагаемого убийцу телеведущего в Ингушетии задержали в Москве

Ранее молодой человек был объявлен в федеральный розыск.

Предполагаемого убийцу телеведущего в Ингушетии задержали в российской столице. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Напомним, что преступление совершено в 2017 году в отношении спортивного корреспондента Амирхана Кокурхоева. Предполагаемого исполнителя поймали оперативники в Новой Москве.

Напомним, что в селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии 1 января 2017 года жертва поссорилась с проживающим вместе с ним на одной улице 26-летним Ризваном Котиевым. Следственные органы считают, что между молодыми людьми завязалась драка. Подозреваемый ударил журналиста ножом, а после сбежал от полиции вместе с отцом.

Кокурхоева успели госпитализировать, однако пациент скончался не приходя в сознание. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уже пятого января того же года представители закона задержали 60-летнего отца подозреваемого. Мужчина рассказал, что это он убил корреспондента. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы, а его сына объявили в федеральный розыск. В настоящее время беглец обнаружен и заключен под стражу.

Суд вынес приговор двум фигурантам дела о подготовке теракта в Москве.

Фото: Piter.tv