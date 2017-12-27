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Предполагаемого убийцу с Гданьской улицы задержали менее чем за сутки после преступления
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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Предполагаемого убийцу с Гданьской улицы задержали менее чем за сутки после преступления

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Правоохранительные органы поймала предполагаемого убийцу с Гданьской улицы.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу, который устроил пожар в выборгском районе, чтобы спрятать труп жертвы. На нахождение подозреваемого оперативникам понадобилось меньше суток. 
 
Сотрудники уголовного розыска поймали мужчину, которому приписывают поджог и убийство на Гданьской улице в доме номер 6. Напомним, что инцидент произошел днем 21 января. Спасатели  обнаружили в пострадавшей квартире труп надышавшегося газом хозяина помещения, а на кухне - женщину с перерезанным горлом. 
 
По версии следствия, преступления совершил гость, который выпивал вместе у погибшими. В ходе пьяного конфликта мужчина нанес женщине смертельное ранение. После он попытался замаскировать убийство.
 
В настоящее время подозреваемый задержан на двое суток. Ранее он уже был судим по статьям за мошенничество, хранение наркотических веществ и кражу. 
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Теги: арест , выборгский район , гданьская улица , пожар , убийца
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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