Предполагаемого убийцу с Гданьской улицы задержали менее чем за сутки после преступления

Правоохранительные органы поймала предполагаемого убийцу с Гданьской улицы.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу, который устроил пожар в выборгском районе, чтобы спрятать труп жертвы. На нахождение подозреваемого оперативникам понадобилось меньше суток.

Сотрудники уголовного розыска поймали мужчину, которому приписывают поджог и убийство на Гданьской улице в доме номер 6. Напомним, что инцидент произошел днем 21 января. Спасатели обнаружили в пострадавшей квартире труп надышавшегося газом хозяина помещения, а на кухне - женщину с перерезанным горлом.

По версии следствия, преступления совершил гость, который выпивал вместе у погибшими. В ходе пьяного конфликта мужчина нанес женщине смертельное ранение. После он попытался замаскировать убийство.

В настоящее время подозреваемый задержан на двое суток. Ранее он уже был судим по статьям за мошенничество, хранение наркотических веществ и кражу.