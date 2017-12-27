В пожаре на Гданьской улице пытались спрятать труп женщины

В больницу с тяжелым отравлением угарным газом был доставлен сожитель погибшей.

После ликвидации огня в одной из квартир на север Санкт-Петербурга среду сгоревших вещей пожарные обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что огонь вспыхну 20 января в 06:03 утра в доме 6 по Гданьской улице. Огонь вспыхнул водной из комнат, площадью 18 кв. метров, трехкомнатной квартиры. Возгорание ликвидировали в течение двух часов.

Отмечается, что с места происшествия в больницу был доставлен 50-летний мужчина, отравившийся угарным газом. На месте происшествия же было обнаружено тело 35-летней женщины, с перерезанным горлом. Было установлено, что она погибла именно от резанной раны шеи.

В сгоревшей квартире проживали и погибшая и госпитализированный мужчина. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Умышленной убийство".

Ранее, Piter.tv сообщал, что в Сосновой поляне безработный убил женщину и попытался скрыть преступление в пожаре.