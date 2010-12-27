Безработный убил женщину и попытался скрыть преступление в пожаре

В Красносельском районе мужчина убил хозяйку квартиры и попытался скрыть преступление в пожаре.

В Красносельском районе после пожара в жилой квартире в помещении обнаружили труп женщины. У жертвы были порезаны ноги и пробита голова.

Как стало известно, сообщение о пожаре поступило в восемь часов утра 13 декабря. Диспетчеру сообщили, что горит жилой дом номер 55 по Второй Комсомольской улице. На место происшествия выехали спасатели. За время ликвидации последствий, выгорело 18 квадратных метров площади. После тушения огнеборцам удалось проникнуть в квартиру, где они нашли мертвую петербурженку со следами насильственной гибели.

Делом занялись сотрудники полиции. Специалисты установили личность убитой. В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 32-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве и умышленном поджоге.