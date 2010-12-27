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Организатор убийства главы ТРК "Пулково-3" получит 20 лет лишения свободы
Сегодня, 10:34
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nadezhda_sib

Организатор убийства главы ТРК "Пулково-3" получит 20 лет лишения свободы

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Покушение произошло в 2010-м году.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил предпринимателя Михаила Кришьянова к 20 годам лишения свободы. Он получил их за совокупность преступлений, в том числе за организацию покушения на владельца ТРК "Пулково-3". Об этом 27-го июня сообщила "Фонтанка.ру"

Михаил Карачев, владелец ТРК "Пулково-3", умер от травм в больнице. Также Кришьянова признали виновным в убийстве бизнесмена Алексея Волнухи. Оба случая произошли в 2010 году. С 2011 по 2015 подозреваемый находился в Эстонии. 

Дело в Горсуде слушалось с июня 2018 года. Приговор Михаилу Кришьянову огласили раньше, чем предполагалось. Он получил 20 лет строгого режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места. 

Фото: pixabay.com

Теги: михаил кришьянов, пулково-3, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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