Организатор убийства главы ТРК "Пулково-3" получит 20 лет лишения свободы

Покушение произошло в 2010-м году.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил предпринимателя Михаила Кришьянова к 20 годам лишения свободы. Он получил их за совокупность преступлений, в том числе за организацию покушения на владельца ТРК "Пулково-3". Об этом 27-го июня сообщила "Фонтанка.ру".

Михаил Карачев, владелец ТРК "Пулково-3", умер от травм в больнице. Также Кришьянова признали виновным в убийстве бизнесмена Алексея Волнухи. Оба случая произошли в 2010 году. С 2011 по 2015 подозреваемый находился в Эстонии.

Дело в Горсуде слушалось с июня 2018 года. Приговор Михаилу Кришьянову огласили раньше, чем предполагалось. Он получил 20 лет строгого режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места.

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