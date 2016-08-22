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Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места
Сегодня, 8:13
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Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

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В ходе конфликта охранник пострадал.

Вечером, 27-го июня, петербуржец напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий из-за нехватки мест на парковке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Охранник оставил служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева. Разъяренный водитель был готов решать конфликт с помощью холодного оружия. Он вонзил мачете в служебный автомобиль, затем напал на ЧОПовца. Охранник получил травмы. Чем именно они были нанесены, не уточняется. 

После этого нарушитель решил скрыться с места происшествия. Он добежал до штаб-квартиры ФСБ на Литейном пр., но его схватили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело. 

Фото: Г.Шуклин /wikipedia.org

Теги: мачете, нападение, парковочное место
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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