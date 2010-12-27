В Петербурге арестовали предполагаемого организатора похищения топ-менеджера "Ленинца"

По версии следствия, именно Мешков выделил 3 млн рублей на преступную операцию.

Московский районный суд Петербурга выдал постановление о заключении под стражу Александра Мешкова. Его подозревают в организации похищения гендиректора НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Горбунова похитили 1 апреля 2014 года на улице Коли Томчака. По версии следствия, именно Мешков выделил 3 млн рублей на преступную операцию. Он хотел добиться от потерпевшего признания в организации покушения на Олега Кашина. Похищенному в течение суток вводили психотропное вещество, обливали его водой, били деревянной палкой по пальцам ног и пяткам, применяли электрошокер. В результате Горбунову отбили правое колено, разорвали барабанную перепонку и нанесли другие травмы.

Мешкова заключили под стражу сроком на 2 месяца. Мера избрана заочно, так как подозреваемый находится в международном розыске.

6 ноября 2010 года журналиста Олега Кашина подкараулили возле подъезда несколько человек. Мужчине пробили череп и сломали пальцы. В июле 2018 года восемь человек получили реальные сроки за это преступление. Среди них оказались предполагаемые исполнители покушения на Кашина, сотрудники охраны Механического завода в Петербурге (бывшего ОАО "НТЦ "Завод "Ленинец") Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Третий фигурант дела Вячеслав Борисов был задержан в мае 2019 года. Его подозревают в покушении на Кашина и похищении Горбунова.

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Фото: Piter.TV