Незаконно продававший опиоиды петербуржец предстанет перед судом

Он получал вещества по ворованным рецептам.

40-летнего петербуржца обвинили в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации органов, мужчина незаконно добывал рецепты на сильнодействующие препараты, а точнее, психотропные опиоидные анальгетики, а за тем скупал в аптеках указанные вещества. После этого нелегальный торговец перепродавал их другим желающим.

Дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

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