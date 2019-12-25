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Предполагаемого "минёра" станций метро и торгового центра задержали в Петербурге
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

Предполагаемого "минёра" станций метро и торгового центра задержали в Петербурге

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Телефонный хулиган совершил, предположительно, шесть ложных вызовов.

Во вторник, 4 февраля, оперативникам Центра "Э" по Петербургу удалось задержать предполагаемого хулигана, который сообщал по телефону о взрывах в метро. Им оказался 26-летний уроженец Сызрани, сообщил "78.ru" со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Молодого человека поймали в центре города после сообщения о якобы произошедшем взрыве на станции "Площадь Александра Невского". Хулиган мог быть причастен еще к пяти подобным сообщениям: о взрывах на станциях "Владимирская", "Гостиный двор", "Площадь Восстания", пожаре на набережной реки канала Грибоедова и ТЦ на Лиговском проспекте. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: pixabay.com 

Теги: минирование, телефонный хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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