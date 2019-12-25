Петербургский суд заочно арестовал предполагаемого заказчика убийства ресторатора Долгополова

Сейчас мужчина находится в международном розыске.

Приморский районный суд Петербурга заочно арестовал подозреваемого в убийстве ресторатора Михаила Долгополова Юрия Бирюченко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 октября.

Еще в июле дело в отношении Бирюченко выделили в отдельное производство, мужчине предъявили обвинение. 15 сентября подозреваемого в убийстве объявили в розыск, 18 сентября – в международный розыск. Местонахождение Бирюченко пока так и не установлено, но с момента поимки мужчина проведет в изоляторе два месяца.

Ресторатора убили в апреле 2019 года в Ленобласти. По предварительной версии, отнять у мужчины жизнь сговорились три жителя Новгородской области и один петербуржец. Под обманным предлогом Долгополова вывезли в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района, где мужчину убили выстрелом в голову. Труп ресторатора злоумышленники закопали в лесу Новгородской области. Новгородцев считают исполнителями, а Бирюченко – предполагаемым заказчиком убийства.

Ранее мы сообщали, что дачу в Ленобласти сдают вместе со следами от пуль после убийства.

Фото: Piter.TV