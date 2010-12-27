Дачу в Ленобласти сдают вместе со следами от пуль после убийства

В апреле в коттедже застрелили человека.

Дачный домик в деревне Вайа Ленобласти решили сдать со следами от пуль. Весной в нем застрелили скульптора и ресторатора Михаила Долгополова.

По данным "78.ru", в доме так и остался беспорядок после происшествия, в том числе не заделали отверстие, которое появилось после выстрела.

Об исчезновении Долгополова стало известно 18 апреля 2019 года. По данным следствия, к этому причастны трое жителей Великого Новгорода и один петербуржец. Они выступили в сговор, чтобы убить мужчину. Один из преступников обманом вывез потерпевшего на машине в арендованный коттедж в деревней Вайа, где его поджидали двое других злоумышленников. Скульптор погиб от выстрела в голову. Следы преступления пытались замести: убийцы вывезли труп в Новгородскую область и закопали в лесу.

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