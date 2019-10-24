Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале был в федеральном розыске

Полиция другого региона искала 33-летнего гражданина Киргизии за взяточничество.

Водитель, устроивший вчера серьезную аварию на перекрестке Обводного канала и Лермонтовского проспекта, находился в федеральном розыске. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция другого региона искала 33-летнего гражданина Киргизии за взяточничество. Полиция задержала мужчины, в его отношении проводятся следственные действия.

Во время ДТП столкнулись две иномарки. Один из автомобилей ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "Рено-Каптюр". После столкновения "Рено" вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. В аварии пострадали восемь человек. По данному факту возбудили уголовное дело.

Видео: Piter.TV