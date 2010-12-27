Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии за похищение

Борисов с подельниками похитили директора завода "Ленинец"

Петербургский городской суд приговорил к восьми годам в колонии строгого режима Вячеслава Борисова. Мужчина признан виновным в похищении человека, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, в 2014 году Борисов был участником преступной группы, решившей похитить гендиректора ОАО "НТЦ "Завод Ленинец", чтобы получить от него компрометирующую информацию. Борисов купил форменную одежду сотрудника ГИБДД, замаскировал машину под служебную с помощью мигалки и набора букв. После похищения директора и получения деловой информации в апреле 2014 года Борисов вместе с двумя подельниками вывезли пострадавшего в подъезд дома по улице Константиновской во Всеволожске. За свою деятельность Борисов получил около 200 тысяч рублей.

Вину преступник не признал.

В 2010 году мужчина уже подозревался в нападении на журналиста Олега Кашина. Тогда несколько злоумышленников избили Кашина во дворе его дома.

Ранее в Выборгском районе мужчина располосовал своего друга и лег спать.

Фото: объединенная пресс-служба судов города