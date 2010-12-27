В Выборгском районе мужчина располосовал своего друга и лег спать

Преступник предстал перед судом по статье 105-ой УК РФ.

В Выборгском районе осужден преступник, располосовавший тело своего друга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Два друга распивали алкогольные напитки. В момент застолья между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры не выдержал и напал на своего знакомого. Мужчина получил 46 ударов ножом по всему телу. Затем преступник ещё 7 раз ударил его кулаком. В результате пострадавший скончался на месте. Однако его товарищ не остановился на этом. Он выбросил труп на улицу, сжег свою иномарку со следами крови и лег спать.

Полиция задержала преступника. Выборгский городской суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особо режима, с ограничением свободы после отбытия данного наказания на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд поддержал иск отца пострадавшего. Злоумышленник должен в качестве морального ущерба выплатить 1,5 млн рублей семье погибшего. Приговор вступил в законную силу.

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Фото: Рixabay