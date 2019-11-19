Петербуржцы от 50 лет и старше смогут пройти переподготовку

Участие в программе могут принять как работающие, так и незанятые петербуржцы.

Петербуржцы в возрасте 50 лет и старше, а также люди предпенсионного возраста, подтвердившие этот статус в Пенсионном фонде, могут пройти обучение или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Участие могут принять и работающие, и неработающие горожане. На цели выделят 20,4 миллиона рублей.

Отличительная черта курсов – не придется ждать комплектования группы, обучение можно будет начать в краткие сроки после выбора программы и подачи заявки в Центр занятости населения города. Отмечается, что незанятым и не получающим пенсию будут выплачивать стипендию в размере 12 130 тысяч рублей.

Сейчас обучение проходят 235 граждан 50 лет и старше. До середины лета на курсы поступят еще 200 человек. Как только снимут карантинные ограничения, возобновится набор на очные программы.

Благодаря обучению горожане от 50 и старше повышают свою конкурентоспособность.

Ранее мы писали, что служба занятости предлагает безработным обучиться профессии онлайн.

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