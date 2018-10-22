Бездомным Петербурга законом помогут с работой

Депутаты хотят помочь нуждающимся в обеспечении рабочего места.

Петербургские парламентарии предложили привлекать бездомных у уборке снежных масс. Данную инициативу предложил депутат Денис Четырбок. Подобные места для трудоустройства предлагают бронировать для нуждающихся. В категорию попадают также беженцы и вынужденные переселенцы. Однако, интересы последних уже учтены в законодательном плане, а вот к лицам без определенного места жительства необходимо искать подход.

Для бездомных надо искать отдельный механизм трудоустройства. Закон о резервировании не в полной мере будет отвечать их интересам объясняет соавтор законопроекта Елена Киселева

Обязанность загрузить бездомных будет ложиться на тех работодателей, у которых штат насчитывает более ста человек.

Напомним, что поэт Александр Кушнер предложил изменить цветовые решения Петербурга.

Фото: Piter.tv