Предновогодний забег сказочных персонажей прошёл в Гатчине

Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные существа пробежали 2023 метра.

Предновогодний забег Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей прошёл накануне в Гатчине. Как сообщила пресс-служба районной администрации, участники пробежали по 2023 метра.

Старт забега начался с "вертолётной площадки" в Орловой роще. Деды Морозы дали своим внучкам преимущество в 5 минут. Через ещё один пятиминутный интервал стартовали спортсмены в карнавальных костюмах, а за ними – дети.

Участники забега выбрали костюмы не только традиционных новогодних волшебников, но и кролика (символ 2023 года), женщины-кошки, коня, лося, пиратов и Красной Шапочки.

Ранее жителей Ленобласти попросили не выбрасывать салаты в унитаз после новогодних праздников

Фото и видео: ВКонтакте / администрация Гатчинского района