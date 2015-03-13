Жителей Ленобласти попросили не выбрасывать салаты в унитаз после новогодних праздников

Как отметили специалисты, практика показывает, что многие люди излишки праздничного стола направляют именно в канализацию, хотя делать это строго запрещено.

Жителей Ленобласти попросили не выкидывать салаты в унитаз после новогодних праздников. Информация появилась в группе Леноблводоканала в соцсети "ВКонтакте".

Как отметили специалисты, практика показывает, что многие люди излишки праздничного стола направляют именно в канализацию, хотя делать это строго запрещено.

Скопление отходов в системе канализации приводит к вытеканию сточных вод и поломке технологического оборудования. Строго запрещается сбрасывать в канализационную сеть – пищевые отходы, строительный и бытовой мусор, средства личной гигиены, полиэтиленовые пакеты и любые отходы, в том числе лекарства, краски, и вещества, которые не растворяются в воде.

Сообщить о проблеме в любое время дня и ночи можно в единую аварийно-диспетчерскую службу по номеру: 8 (812) 409-00-01.

Фото: Леноблводоканал