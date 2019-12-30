Предложение элитного жилья в Петербурге показало пятилетний минимум

Наблюдается спад продаж.

В Петербурге сокращаются продажи элитного жилья. К такому выводу пришла аналитическая компания Knight Frank. Об этом сообщил "Форпост". По данным 2019 года, количество предложений подобных квартир в городе упало на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Этот показатель составляет 144,2 тысячи квадратных метров. За последние пять лет данный показатель стал самым низким.

Также упал объем продаж дорогих квартир. За год он составил 53 тысячи квадратных метров. таким образом снижение произошло на четыре процента. Средний бюджет сделок по Петербургу составил от 20 до 34 миллионов рублей. Количество заключенных сделок на апартаменты выросло по сравнению с прошлым годом.

Общая площадь введенного в 2019 году элитного жилья сократилась на 95 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский депутат требует запретить строительство "псевдожилья".

Фото: Piter.tv

