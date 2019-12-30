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Петербургский депутат требует запретить строительство "псевдожилья"
Сегодня, 12:27
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nastya960

Петербургский депутат требует запретить строительство "псевдожилья"

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Так он назвал строящиеся апарт-отели.

Депутат ЗакСа от фракции КПРФ Александр Рассудов предложил перестать возводить "псевдожилье", которое носит название апарт-отель. Свое предложение депутат внес на рассмотрение Александру Беглову.

В этих же документах Рассудов предложил создать рабочую группу, которая будет регулировать строительство гостиниц  в городе.

Депутат также отметил, что петербуржцы многим рискуют при покупке такого жилья, потому что оно не соответствует градостроительным нормам.

Ранее аналитики спрогнозировали рост цен на жилье на 15-20%.

Фото: Piter.TV

Теги: апарт-отель, кпрф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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