Празднующим победу "Зенита" болельщикам пришлось пообщаться с полицией и ОМОН

Поклонники футбола находились в пабе.

Вечером 3 мая полиция совместно с Росгвардией задержали болельщиков "Зенита", которые праздновали победу клуба в Чемпионате России по футболу в пабе на Гончарной улице. Об этом сообщил Telegram-канал о футболе "OFNEWS".

По словам очевидца, в заведении было очень много людей, часть находилась на улице, но ничего "криминального" не происходило. На видео с места слышен мужской голос, который говорит о том, что фанатом задерживают за "дебош". Посетителей пачками сажали в автозак.

Большую часть позже все же отпустили без составления протокола. Официальной информации пока не поступало.

Напомним, 2 мая "Зенит" стал чемпионом России по футболу в третий раз подряд. Победным матчем встала встреча 28-го тура с московским "Локомотивом", которая завершилась со счетом 6:1.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV