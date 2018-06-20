Празднование "Алых парусов" перенесли на один день

Выпускной состоится в ночь на 23 июня.

Празднование "Алых парусов" в 2019 году решили перенести на день. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Изначально общегородской выпускной должен был состояться в ночь с 21 на 22 июня. Однако эта дата пересекалась с Днем памяти и скорби. Поэтому было решено перенести празднование "Алых парусов" на ночь с 22 на 23 июня.

Впервые легендарный корабль с алыми парусами проплыл по Неве 27 июня 1968 года. С этого дня празднование выпускного стало ежегодным и продолжалось вплоть до 1979 года. Глава ленинградского обкома КПСС Григорий Романов отменил праздник, опасаясь большого скопления молодежи на улицах города. Традиция возродилась в 2005 году. С тех пор на Дворцовой площади ежегодно проходят концерты и мультимедийные спектакли на Неве.

Ранее мы публиковали топ-5 самых интересных событий, которые стоит посетить в Петербурге на майские праздники.

Видео: Piter.TV