Депутат ЗакСа попросил перенести дату "Алых парусов"

Политик города отметил, что отмечать День выпускника недопустимо в День памяти и скорби.

Петербургский депутат Денис Четырбок предложил Смольному перенести дату празднования "Алых парусов". По мнению парламентария, 22 июня - общероссийский день памяти и скорби, в который проводить торжественную церемонию для выпускников школ должно быть неуместно.

22 июня в России - День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней объясняет спикер ЗакСа

Напомним, что ранее руководитель Комитета по печати Северной столицы Сергей Серезлеев объявил, что "Алые паруса" в 2019 году состоятся в ночь с 21 по 22 июня. Четырбок объяснил, что если перенос даты нельзя запланировать, то власть должна хотя бы обеспечить салют до наступления полуночи.

Специалист добавил, что перед "Алыми парусами" правительство проведет серьезную работу по транспортной логистике, чтобы обеспечить перекрытие улиц так, чтобы не осложнить жизнь для местного населения и гостей города.

В прошлом году в празднике приняло участие 1,2 миллиона человек.

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Фото и видео: Piter.tv