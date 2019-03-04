Видео: задержаны вандалы, разрисовавшие Штаб Навального в Петербурге

Сторонники оппозиционера выложили в Сеть видео с моментом разрисовывания злоумышленниками штаба.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали злоумышленников, которые напали на штаб Алексея Навального в Северной столице. Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения на здании. По данным оперативников, действия местных жителей попадают под закон о вандализме, так как они разрисовали фасад здания по Вознесенскому проспекту, 33.

Отметим, что предполагаемые преступники дважды совершили акцию. В первый раз: в ночь на первое марта, во второй - в ночь на второе марта. Оба раза граффити быстро ликвидировали сотрудники УК.

Активисты штаба Навального уже подали заявление на нарушителей. Во время совершения второго нападения вандалов задержали прямо с баллончиками в руках.

Фото и видео: Twitter/teamnavalny_spb