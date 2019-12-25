Во время проведения "Алых парусов" будут закрыты 5 станций метро

Из-за эпидемиологической ситуации на Дворцовую и набережную попадут только выпускники.

Попасть на "Алые паруса" в этом году смогут только выпускники школ Петербурга и области. Об этом в эфире телеканала "78" сказал губернатор города. По словам Александра Беглова, "они заслужили этот праздник".

На входе на Дворцовую площадь у всех будут измерять температуру, проверять наличие маски и соблюдение социальной дистанции. Воду будут раздавать бесплатно. Классы будут разделены по секторам. Ребят будут сопровождать волонтеры и классные руководители. При этом учителя, которые хотят попасть на праздник, должны будут предъявить ПЦР-тест или документы о вакцинации.

Александр Беглов вновь напомнил, что пройти на набережные во время праздника не получится, так же как и на крыши зданий в центре Петербурга. С 21:00 25-го июня на вход и выход будут закрыты станции метро "Горьковская", "Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Спортивная-1", "Спортивная-2". Трансляция будет идти на телевидении.

Фото: Piter.TV