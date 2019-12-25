В Петербурге закрыли доступ на крыши, с которых открывается вид на "Алые паруса"

Входные двери в чердачные и подвальные помещения закрыты на замок.

В преддверии праздника выпускников "Алые паруса" в Адмиралтейском районе Петербурга проинспектировали чердачные помещения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

Согласно постановлению Госстроя и правительства России, все чердачные и подвальные помещения должны быть закрыты на замок. Чердаки, с которых открывается вид на "Алые паруса", были заварены и опечатаны. Во время выпускного за крышами в центре города будут следить полицейские.

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Петербурге 25 июня. По традиции его разделят на две части: первая – концерт на Дворцовой площади, вторая – салют и выход брига под алыми парусами в акватории Невы.

Ранее Смольный напомнил, как будут проходить "Алые паруса".

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