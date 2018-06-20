Шествие на 6 мая изменит маршруты пяти троллейбусов в Петербурге

Шествие, посвященное празднованию победы советского народа в Великой Отечественной войне, изменит маршруты пяти троллейбусов 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
В этот день в объезд будут следовать троллейбусы №26, 27, 29, 36 и 42. Так, с 10 утра до 11:30 будет закрыто движение по Пражской улице от улицы Турку до проспекта Славы. Также с 11 часов утра до 11:50 будет перекрыт участок проспекта Славы от Пражской улицы до Бухарестской.
В этот день троллейбусы проследуют:
Ранее мы писали, что Минобороны опубликовало интерактивную карту салютов на 9 мая.
Фото: pixabay.com
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