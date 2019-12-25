Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в БКЗ "Октябрьский"

Посетить концерт смогут 1 700 зрителей.

Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню, состоится 8 марта в БКЗ "Октябрьский". Об этом сообщил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Наполняемость зала – до 75 %, поэтому посетить концерт смогут 1 700 зрителей. Также посмотреть выступления по телевизору можно по телеканалу "Санкт-Петербург".

Помимо праздничного концерта 8 марта в Петербурге как на городском, так и на районном уровне пройдет множество различных мероприятий.

В преддверии 8 марта в Петербурге ожидают похолодание.

Фото: ВКонтакте/ БКЗ Октябрьский