Праздничный концерт трио "Добрый вечер"

Музыканты используют весь арсенал исполнительного искусства и невероятного обаяния.

2 января музыканты трио "Добрый вечер" исполнят джазовые версии Н.А. Римского – Корсакова "Шехерезада", новогодняя музыка С. Чигадаева.

За ударными будет Гарик Багдасарян. Он является одним из самых универсальных и востребованных барабанщиков в концертной и клубной жизни Северной столицы. Музыкант посетил множество зарубежных и отечественных фестивалей.

Станислав Чигадаев, который 2 января будет отвечать за фортепьяно, не отстает от своего коллеги. Он виртуоз классического и джазового фортепиано. Сотрудничал с Андреа Бочелли (Хельсинки, 2014) и Найджелом Кеннеди (Германия, 2016), Василием Герелло (Россия, 2016), Алёной Петровской (Россия, 2015). А также с дирижерами: Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым, Игорем Пономаренко, Алексеем Васильевым.

Также в это музыкальное трио входит контрабасист Григорий Воскобойник. Выступал в составе Симфонического оркестра Михайловского театра, камерного оркестра "Дивертисмент", Оркестра Государственного Эрмитажа и других коллективов. Лауреат I премии Конкурса Фонда Гартов. Исполняет классику, старинную музыку и джаз. Сотрудничает с Игорем Бутманом, Андреем Кондаковым, Джесси Джоунс, JD Walter, ДенизПерье.

Адрес: Малый зал филармонии им. М.И. Глинки / Невский проспект, 30

Начало в 19:00

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