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Правящая партия Черногории признала поражение на выборах
Сегодня, 12:14
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lesjasap

Правящая партия Черногории признала поражение на выборах

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ДПС не сможет сформировать новое правительство.

Правящая партия Черногории признала поражение на выборах. Об этом сообщается в официальном партийном заявлении. Политики заявили, что ДПС и в дальнейшем останется "убедительно сильнейшей" в государстве.

Исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, результат выборов представляет собой неуспех

заявление правящей партии Черногории

Напомним, что в Черногории более 30 лет управляла Демократическая партия социалистов при президенте Мило Джукановиче. Партия потерпела поражение на прошедших парламентских выборах. В ночь на 30 августа члены партии организовали съезд верховного совета ДПС, посвященный результатам проведенного народного голосования.

Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России.

Теги: выборы, оппозиция, парламент, черногория
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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