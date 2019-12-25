ДПС не сможет сформировать новое правительство.

Правящая партия Черногории признала поражение на выборах. Об этом сообщается в официальном партийном заявлении. Политики заявили, что ДПС и в дальнейшем останется "убедительно сильнейшей" в государстве.

Исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, результат выборов представляет собой неуспех заявление правящей партии Черногории

Напомним, что в Черногории более 30 лет управляла Демократическая партия социалистов при президенте Мило Джукановиче. Партия потерпела поражение на прошедших парламентских выборах. В ночь на 30 августа члены партии организовали съезд верховного совета ДПС, посвященный результатам проведенного народного голосования.

Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России.