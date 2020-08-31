На участки пришло около 76,68% от общего количества избирателей.

ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов на парламентских выборах.

Данные избиркома говорят о том, что правящая партия набрала 35,12% - это 141 767 голосов. По предварительным данным побеждает партия "За будущее Черногории" — 32,52%. За неё проголосовало 131 333 человека.

Отмечается, что на участки пришло около 76,68% от общего количества избирателей.

Ранее президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах.

Видео: YouTube / Global News