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ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов

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На участки пришло около 76,68% от общего количества избирателей.

ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов на парламентских выборах.

Данные избиркома говорят о том, что правящая партия набрала 35,12% - это 141 767 голосов. По предварительным данным побеждает партия "За будущее Черногории" — 32,52%. За неё проголосовало 131 333 человека.

Отмечается, что на участки пришло около 76,68% от общего количества избирателей.

Ранее президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах.

Видео: YouTube / Global News

Теги: выборы, парламент, черногория
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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