Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признавать победу оппозиционной коалиции на выборах в парламент страны. Об этом он рассказал во время своего ночного телевизионного обращения.
По предварительным оценкам, демократическая партия социалистов "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" выборы проиграла. Президент настаивает на том, что сначала следует дождаться официальных итогов выборов.
Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте.
Мило Джуканович, президент Черногории
По его словам, демократическая партия социалистов остаётся самой сильной партией в стране. Он отметил, что признает победителя после подведения итогов голосования.
Ранее власти Черногории назвали дату въезда для россиян.
Видео: YouTube / Global News
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