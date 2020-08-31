Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

По его словам, демократическая партия социалистов остаётся самой сильной партией в стране.

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признавать победу оппозиционной коалиции на выборах в парламент страны. Об этом он рассказал во время своего ночного телевизионного обращения.

По предварительным оценкам, демократическая партия социалистов "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" выборы проиграла. Президент настаивает на том, что сначала следует дождаться официальных итогов выборов.

Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мило Джуканович, президент Черногории

По его словам, демократическая партия социалистов остаётся самой сильной партией в стране. Он отметил, что признает победителя после подведения итогов голосования.

Ранее власти Черногории назвали дату въезда для россиян.

Видео: YouTube / Global News

