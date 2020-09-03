Оппозиция Черногории отказалась сотрудничать с правящей партией

В воскресенье, 30 августа, в стране состоялись парламентские выборы.

Оппозиция Черногории отказалась сотрудничать с правящей Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря движения Милета Радованич.

По предварительным итогам суммарный результат оппозиции был выше результата правящей ДПС. В среду партия Джукановича заявила, что будет формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции. Коалицию "Черным по белому" пригласили к сотрудничеству. Генсек движения URA подчеркнул, что в стране произошла "историческая вещь". В течение 30 лет Черногория не меняла режим на свободных выборах.

По сути, мы за всю историю ни разу не сменили власть на выборах. Обычно эти перемены совершались другим путем, чаще всего на улице, поэтому так важно, что нам это удалось сделать мирным путем, шариковой ручкой в бюллетене. - генсек движения

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Видео: YouTube / TV Zona plus