Правоохранители посчитали, что нахождение Коган на территории России угрожает безопасности государства.

Правозащитники выступили с открытым письмом в защиту директора "Правовой инициативы" Ванессы Коган. Его подписали более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Накануне появилась информация о том, что миграционное управление МВД аннулировало вид на жительство Коган. В РФ она прожила 11 лет, вступила в брак, воспитывает двоих детей.

Правоохранители посчитали, что нахождение Коган на территории России угрожает безопасности государства. Отметим, что "Правовая инициатива" занимается юридической помощью жертвам домашнего насилия, пыток, похищений и насильственных исчезновений.

Значит, их [полицейских. - ред] представление о таких угрозах расходится с мнением большинства жителей нашей страны. цитата из открытого письма правозащитников

Среди подписавшихся — представители "Мемориала", "Общественного вердикта", Комитета против пыток, Совета по правам человека при президенте РФ, Московской Хельсинкской группы. Они требуют предоставить Коган российское гражданство.

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Видео: YouTube / Эхо Москвы