Нижегородский суд прекратил дело погибшей журналистки Ирины Славиной

Факты заражений жителей Кстова коронавирусом впоследствии власти подтвердили официально.

Нижегородский областной суд прекратил дело о распространении фейк-ньюс в отношении погибшей журналистки Ирины Славиной. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Дело прекращено в связи со смертью ответчицы.

Известно, что 3 августа мировой судья Даниэль Аракелов признал Славину виновной за публикацию новости на сайте "Коза.Пресс", где говорилось о первом заболевшем COVID-19 в городе Кстово. Тогда Славину оштрафовал на 65 000 рублей.

Факты заражений жителей Кстова коронавирусом впоследствии власти подтвердили официально. Однако суд не принял это во внимание. Защита Славиной доказывала полное отсутствие доказательств угрозы вредных последствий, но судья доводы также проигнорировал и признал журналистку виновной.

Адвокат "Агоры" Евгений Губин, представлявший интересы Ирины Славиной, выступал против прекращения дела в связи со смертью. Он просил признать отсутствие состава правонарушения в действиях журналистки.

Ранее мы писали, что суд не стал продлевать испытательный срок фигуранту "московского дела" Егору Жукову.

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