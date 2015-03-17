Правозащитница рассказала, как не испортить себе праздник из-за мошенников

Важно знать слова-триггеры, которые позволят распознать обманщиков.

Росийская правозащитница, эксперт по противодействию мошенникам Екатерина Дуб объяснила, что приближающиеся новогодние и рождественские праздники для аферистов являются возможностью по реализации новых криминальных схем. Такой комментарий эксперт сделала в комментарии для телеканала "360.ru". Жители страны могут не бояться испортить себе выходные дни или стать жертвами обмана в случае, если будут соблюдать ряд условий. Не попасться на уловку злоумышленников можно, если знать слова, которые они используют. Важно обращать внимание на такие триггеры как "распродажа", "скидки", "акции" и прочее.

Также нужно бояться не только электронных мошенников, но и самых настоящих, потому что под видом Деда Мороза будут орудовать банды аферистов, которые будут втираться в доверие. Будут приходить к пожилым людям и обкрадывать их. Екатерина Дуб, эксперт

Один из способов обмана граждан станет звонок под видом сотрудников Социального фонда или администрации. Мошенники уведомят потенциальную жертву обмана, что ей якобы при готовлен подарок. Однако для получения якобы надо назвать код из SMS-сообщения. Дополнительно преступники могут притвориться службой доставки. В этом случае сценарий говорит о том, что человеку якобы отправили подарок друзья или знакомые. Также популярными способами обмана стали уведомления о поддельной новогодней лотереи или открытие сбора денежных средств якобы на лечение больного ребенка. Кроме этого аферисты будут продавать фальшивые билеты на новогодние елки.

Эксперты назвали главные новогодние блюда и направления для путешествий в праздники у россиян.

Фото: pxhere.com