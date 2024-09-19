Эксперты назвали главные новогодние блюда и направления для путешествий в праздники у россиян

Среди любимых блюд россиян первое место прочно занял салат оливье, выбранный 53% респондентов.

Сервис Отелло, принадлежащий компании 2ГИС, провел собственное исследование, выяснив предпочтения россиян касательно новогодних напитков и блюд. Первое место уверенно держат традиционные шампанское и салат оливье. Эксперты назвали наиболее популярные туристические маршруты для встречи Нового года и праздников, а также выделили доступные варианты путешествия в этот период, пишет "Петербургский дневник".

Исследование показало, что абсолютным фаворитом среди алкогольных напитков стало шампанское, выбрав его 72% опрошенных. Глинтвейн уступил первенство, набрав 17% голосов. Несколько процентов распределились между такими напитками, как "все, что горит", травяные настойки и грог. Менее популярны оказались пунш и гоголь-моголь.

Среди любимых блюд россиян первое место прочно занял салат оливье, выбранный 53% респондентов. Салатом сельдь под шубой довольны 22% участников опроса, третьим по популярности блюдом стали тарталетки или бутерброды с икрой (15%). Холодец набрал 6% голосов, а заливное выбрал лишь 1% опрошенных.

Хотя некоторые блюда не относятся к традиционным новогодним деликатесам, многие россияне ассоциируют их с праздниками. Среди таких продуктов рыба и морепродукты (8%), шашлык и запечённое мясо (7%), суши и роллы (6%), пельмени или манты (6%), а также запечённая утка (5%). Отдельные участники вспомнили такие экзотичные блюда, как плов, окрошка, борщ, каши, шаурма, мозг бобра и заячьи почки.

Чтобы справиться с последствиями новогоднего застолья, половина опрошенных предпочитает хорошенько отдохнуть и выспаться (27%). Популярные методы восстановления включают посещение бани или спа-салона (16%), употребление минеральной воды или сорбентов (по 12%). Некоторые (11%) предлагают просто переждать тяжелый день, а 7% советуют доесть остатки праздничных блюд. Десять процентов участников стараются избегать таких тяжелых застолий вовсе.

Самые востребованные направления для новогодних путешествий, согласно исследованию Отелло, – это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также популярностью пользуются курорты Сочи, Адлер, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург и Краснодар. Самым дешевым местом для проживания в праздничные дни назван Адлер со средней стоимостью ночлега в 6554 рубля, в то время как самая высокая цена наблюдается в Калининграде – 13 444 рубля за ночь.

Популярные маршруты прошлого года, такие как Новосибирск и Владивосток, опустились в рейтинге, уступив место курортам Краснодарского края и Калининградской области. Особое внимание привлекает Рязань, объявленная новогодней столицей и занявшая место в двадцатке популярных городов.

Традиционно активными днями для бронирования жилья в канун Нового года становятся 31 декабря и первые дни января. Средняя стоимость проживания в новогоднюю ночь в 2025 году выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.

Лучшими бюджетными направлениями для путешествий оказались Пермь, Владивосток и Тверь, где проживание обойдется не дороже 6000 рублей за ночь. В список доступных вариантов попали также Тюмень, Мурманск, Смоленск, Адлер, Красноярск и Ростов-на-Дону, где средняя стоимость номера не превышает 7000 рублей.

Фото: Pxhere