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Православные верующие празднуют Вознесение Господне
Сегодня, 7:25
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Lolita.Dubovik98

Православные верующие празднуют Вознесение Господне

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Этот день отмечают на 40-й день после Пасхи.

6 июня, в четверг, православные верующие празднуют день Вознесения Господне. Важнейший праздник для православных всегда приходится на четверг спустя 40 дней после Пасхи, которая в 2019 году состоялась 28 апреля. 

В богослужении в дату Вознесения Иисуса Христа совершается по Цветной Триоди. Напомним, что Триодь - это книга для богослужения, содержащая в себе трёхпесенные каноны. Вечером среды проводится всенощное бдение, в вечерни поют стихиры, читаются три паремии. Они повествуют о пророчествах из Ветхого Завета о Вознесении Иисуса Христа. 

Ранее мы писали, что в Петербурге объявили победителей конкурса "Семья года".

Фото: pixabay

Теги: новости россии, православный праздник
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Картина дня,

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