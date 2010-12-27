Православные верующие празднуют Вознесение Господне

Этот день отмечают на 40-й день после Пасхи.

6 июня, в четверг, православные верующие празднуют день Вознесения Господне. Важнейший праздник для православных всегда приходится на четверг спустя 40 дней после Пасхи, которая в 2019 году состоялась 28 апреля.

В богослужении в дату Вознесения Иисуса Христа совершается по Цветной Триоди. Напомним, что Триодь - это книга для богослужения, содержащая в себе трёхпесенные каноны. Вечером среды проводится всенощное бдение, в вечерни поют стихиры, читаются три паремии. Они повествуют о пророчествах из Ветхого Завета о Вознесении Иисуса Христа.

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