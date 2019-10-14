Православные верующие празднуют Покров

Сегодня православные отмечают праздник, который возник в честь спасения Константинополя в X веке.

История праздника

Этот праздник основан на историческом событии - нашествии на Константинополь врагов. Согласно разным источникам, нападение могли совершить либо мусульмане, либо болгары, либо руссы в X веке. Тогда в городе жил местный юродивый по имени Андрей. У его был ученик Епифаний. Вместе с воспитанником они увидели над Влахернским храмом Богородицу. Они сразу же сообщили об этом константинопольцам.

Жители решили, что это Богоматерь подает им знак. Они уверовали в то, что город находится под ее защитой. По неизвестной причине врачи действительно вскоре отступили. По преданию, Божья Матерь накрыла Константинополь огромным белым одеянием и таким образом спасла людей от гибели.

Что нужно делать в Покров

По традиции 14 октября православные верующие идут к церковь. Они молятся Пресвятой Богородице и просят у нее здоровья за своих близких. Те, кто одинок. может попросить крепкую любовь.

Чем запрещено заниматься в Покров

Православным запрещено употреблять любые спиртные напитки в этот день.

Также нельзя ругаться с близкими, спорить и выражать недовольство. День должен пройти мирно и оставить положительные эмоции. Своих обидчиков нужно простить.

В течение дня нельзя работать за деньги, рукодельничать, заниматься ремонтом.